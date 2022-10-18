Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 AAY 400 plakalı motosiklet sürücüsü N.C., kavşaktaki yol ayrımından dönmek istediği sırada kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Savrularak yaklaşık 15 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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