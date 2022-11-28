Öte yandan, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Atabey’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ertümen’in (22) kullandığı motosiklet Atabey ilçesi girişinde refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ertümen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç sürücünün cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.