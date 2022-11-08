Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Ahmet A. (50), idaresindeki 02 KU 012 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Fuar Alanı Kavşağında meydana gelen kazada sürücü Ahmet Aktan yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Ahmet A.’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.