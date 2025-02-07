Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde refüje çarpan Fiat Tofaş marka araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EK 331 plakalı Tofaş marka otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta geniş çapta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile birlikte yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.