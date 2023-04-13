Semt kültürünün vazgeçilmezi olan esnafların dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalarına destek olan GetirÇarşı, Ramazan boyunca ünlü yemek yazarı, Youtuber ve TV programcısı Refika Birgül’ün leziz tariflerini sosyal medya hesaplarından kullanıcılarla buluşturuyor.

Kullanıcılarını semtlerindeki esnaflar ile bir araya getiren GetirÇarşı, Ramazan ayı boyunca Refika Birgül ile iş birliğine imza attı. Refika Birgül’ün geleneksel lezzetlere yenilikçi bir yorum getirdiği 30 farklı tarif Ramazan boyunca her gün GetirÇarşı’nın sosyal medya hesaplarından kullanıcılarla buluşurken, Refika’nın Yemek Okulu Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında ise birbirinden lezzetli 8 yeni tarif yayınlanıyor.

Refika Birgül, kullanıcıları günlük ve pratik Ramazan tariflerinin yanı sıra, Tavuklu Tepsi Kebabı, Makarnadan Tepsi Mantı ve Hurmalı Güllaç gibi farklı tatları denemeye davet ediyor. Hem iftar hem de sahur için hazırlanabilecek bu lezzetli tariflerde kullanılan tüm malzemeler ise uygulama ile marketten kasaba, manavdan yufkacıya semtin esnaflarından Refika Birgül’ün mutfağına geliyor.

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, 17 farklı kategoride hizmet veren uygulamayla, mevsimine uygun ve taze ürünlere on binlerce çeşit arasından kolayca ulaşabiliyor. Kullanıcıların siparişlerine ekleyebildikleri notlar ile ürünler, kendileri seçmiş gibi esnaflar tarafından özenle hazırlanıyor ve GetirÇarşı’yla kapılarına kadar geliyor.