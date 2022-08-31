Eskişehir’in tanınmış ailelerinden Pehlivan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere, Eskişehir esnaf ve iş âlemini yasa boğdu. Cenaze, bugün ikindi vakti Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınacak. Pehlivanın naaşı ise namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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