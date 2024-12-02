Akbank, düzenlediği okul turlarıyla Refik Anadol imzalı yapay zeka sanat eserini gençlerle buluşturuyor. Öğrenciler, Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı eserini yerinde inceleme şansı yakaladı.

Akbank, Refik Anadol’un bankaya özel olarak tasarladığı ve Genel Müdürlük binasında yer alan yapay zeka eserini gençlerle buluşturuyor. Lise ve üniversite öğrencilerini hedefleyen okul turları, öğrencilere sanat ve teknolojiyi bir araya getiren özel bir deneyim sunuyor.

Öğrenciler, bu turlarla rehber eşliğinde Refik Anadol’un yapay zeka eserini inceliyor. Gençlere eserin oluşum sürecine dair bilgiler, eserde kullanılan teknoloji ve verilerin sanata nasıl dönüştüğü detaylı bir şekilde anlatılıyor. Böylece gençler bu eserle birlikte yapay zeka sanatının inceliklerini de keşfediyor.

Turun ardından öğrenciler, Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB’de gerçekleştirilen Yapay Zeka ile Sanat Deneyim Atölyesi’ne katılıyor. Bu interaktif atölyede gençler, kendi üreticiliklerini keşfediyor ve sözlü anlatıma dayalı çizimler yaparak, yapay zeka ile doğru ve etkili çalışma yöntemlerini öğreniyor. 12 lise ve üniversite ile başlayan turlarda, okul ve öğrenci sayısı artırılarak kapsama alanı daha da genişletilecek.

Refik Anadol’un Akbank için özel olarak tasarladığı eser, sanatçının dünyadaki en büyük 3 eserinden biri olma özelliği taşıyor. 60 milyondan fazla piksel ve 220 metrekarelik alanıyla göz dolduran eser, ziyaretçilerini sanat, teknoloji ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

Bu eserle sanatçı aynı zamanda Akbank’ın tarihsel yolculuğunu, sürdürülebilirlik vizyonunu ve yoğun dijital işlem trafiğini estetik bir dille yorumluyor. Eserin farklı bölümleri, Akbank arşivlerinin görselleştirilmesinden İstanbul’un doğal ritimlerine ve dünyanın farklı mercan ekosistemlerine kadar uzanan geniş bir veri setini içeriyor.

Eser dört bölümden oluşuyor:

Akbank Arşivleri: Bankanın tarihsel gelişimi, ticaret ağlarını simgeleyen hatlar ve düğümler aracılığıyla dijital bir tuvalde canlandırılıyor.

Akbank Hatıraları: Kurumsal anılar, fotoğrafik kolajlarla birleşerek kolektif hafızayı estetik bir deneyime dönüştürüyor.

İstanbul’un Rüzgarları: Şehrin rüzgar verilerini sanatsal bir akışkanlıkla yorumlayan bölüm, İstanbul’un doğal ve kentsel manzaralarını gözler önüne seriyor.

Mercan Rüyaları: Mercan resiflerinden oluşan veri setiyle, iklim değişikliği farkındalığını artırmayı hedefleyen bir yapay gerçeklik simülasyonu oluşturuluyor.

Eser, yalnızca teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda sanat, bilim ve doğa arasındaki dinamik ilişkiyi sorgulatan derin anlamıyla da dikkat çekiyor. Refik Anadol, bu çalışmayla hem Akbank’ın kurumsal hafızasını hem de İstanbul’un doğal döngülerini ve küresel iklim sorununu estetik bir düzlemde bir araya getiriyor.