Kente uzak kırsal yerleşim yerlerinden veya ilçelerden gelen vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘refakatçi evi’ bayramda da kapılarını misafirlerine açmaya devam ettiği bildirildi. Kamu veya üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarının kalacak yer ihtiyacını karşılayan refakatçi evinde kalan misafirlerin sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ulaşım ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlandığı da kaydedildi.

Refakatçi evinde Mersin’in uzak köy ve ilçelerinden tedavi maksatlı gelen hasta yakınlarına konaklama hizmetini ücretsiz şekilde sağlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, “2,5 yıldır aktif şekilde vatandaşlarımıza konaklama hizmeti vermekteyiz. Konakladıkları süre boyunca vatandaşlarımıza, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ulaşım ve psikolojik danışmanlık desteğini ücretsiz şekilde sağlıyoruz. Bayram boyunca da 7/24 bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kanser hastası babasının tedavi sürecinde babasına eşlik etmek için Mersin’e gelen Naz Kaplan, “Babamın kanser olduğunu öğrendiğimde araştırma yapmaya başladım. İnternette bir vatandaşın refakatçi eviyle ilgili röportajına denk geldim. O vesileyle buradan haberdar olduk” diye konuştu.

Refakatçi evi hizmetini bulunmaz bir nimet olarak belirten Kaplan, “Kimlerin emekleri varsa Allah razı olsun. Servisinden çalışanlarına kadar her personel çok güzel bir şekilde ilgileniyor” şeklinde konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi’nde ışın tedavisi gören Bozyazı ilçesi Tekeli Kasabası eski Muhtarı Yusuf Tanzi, “Böyle bir tesis olmasaydı şehir içinde ev veya otel tutup kalamazdık. Bu yüzden buranın açılmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. Refakatçi evinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.