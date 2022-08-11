Olay, dün saat 14.00 sıralarında Refahiye’ye bağlı Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde meydana geldi. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ile odunluk zarar gördü.

Kızıltepe Belediyesinin ’Hasta Nakil Ambulansı’ 4 bin hastaya hizmet verdi

Kızıltepe Belediyesinin ’Hasta Nakil Ambulansı’ 4 bin hastaya hizmet verdi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.