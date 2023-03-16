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Yağışlı havalarda Başıbağlıtaş mevkisindeki dağlık alandan kopan kaya parçalarının köy için tehlike oluşturduğunu ifade eden köy sakinleri, gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulundular.

20 metrekarelik dükkânda yarım asırdır saat tamir ediyor

20 metrekarelik dükkânda yarım asırdır saat tamir ediyor

Sarıbayır köyünde dağdan yuvarlanan büyükçe bir kaya parçası Hanım Yöney’e ait evin duvarına çarparak durdu. Duvar ve evde hasar oluşurken ikamet sakinleri büyük tehlike atlattı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Sarıbayır köyünde, dağdan yuvarlanan kaya parçası eve isabet etti. Evin duvarında hasar oluştu.

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