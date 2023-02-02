Erzincan’ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14. 05 sıralarında Refahiye ilçesinde Kersen köyü muhtarı İrfan Düdükçü’ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ahır, samanlık ve traktöre sıçradı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev, samanlık, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Çakmak Paçacı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.