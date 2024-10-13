Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bu sene 7.si gerçekleşen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Dumanlı Tabiat Parkında düzenlenen festivale Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, il protokolü ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte etkinlik alanlarını gezerek, festivale katılan öğrencilerle hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, birlik ve beraberliğin sergilendiği festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dumanlı Tabiat Parkı’nda düzenlenen ve motokros yarışları, atıcılık, badminton, floor curling, voleybol, atlı cirit, akıl zeka oyunları gibi birbirinden zevkli aktiviteler ve spor faaliyetleri ile konserlerin gerçekleştiği festival renkli görüntülere sahne oldu.