Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, “İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Refahiye Kaymakamlığı, Refahiye Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ilçede açılarak 15 vatandaşa istihdam sağlayacak Saya Atölyesi protokolü Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

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