Erzincan’ın Refahiye ve Otlukbeli ilçeleri soğuk havanın etkisiyle buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı Refahiye’nin Kayı köyünde eksi 9,7 Otlukbeli ilçesinde ise 9,2 olarak ölçüldü.

Gece yaşanan soğuk hava nedeniyle Refahiye ve Otlukbeli ilçelerinde derelerin kenarı kısmen buz tuttu. Sabah işe gitmek için araçlarını çalıştıran vatandaşlar ise önce buz tutan camları kazıdı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 12,9 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Tomarza - 12,0

Sivas, İmranlı - 11,9

Ardahan, Göle -11,8

Ağrı, Eleşkirt - 11,5

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 10,6

Nevşehir, Derinkuyu - 10,1

Rize, İkizdere - 9,8

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 9,7

Erzincan, Refahiye - 9,7

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 9,0