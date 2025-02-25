Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisinin Şubat'ta sınırlı arttığına dikkati çekerek, reel sektörün enflasyon beklentisinin azaldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi ile ilgili son verileri paylaştı.

12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın Mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a gerilediğini duyuran Bakan Şimşek, "Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.