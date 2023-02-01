Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan tarihi Redif Kışlası’nın restorasyon ihalesi yapıldı.

Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan tarihi Redif Kışlası’nın restorasyon ihalesi yapıldı.

Redif Kışlası restorasyon projesi, Misak-ı Milli İlkokulu ek binası konferans salonu olarak kullanılmak üzere projelendirilerek İl Özel İdaresi tarafından “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre ihalesi 2017 yılında yapılmıştı. Yapım işi esnasında tarihi taş duvarların imalatlarında öngörülemeyen iş artışı olması nedeniyle restorasyon projesi tamamlanamamış, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasfiye edilmişti.

Tasfiye edilen Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu İkmal inşaatı işi ihalesi ’Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre 31 Ocak 2023 tarihinde İl Özel İdaresi tarafında yeniden yapıldı.

Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu işinin yer teslimi 2023 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Eylül ayı içerisinde ise restorasyonun tamamlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor. Taş duvarları tarihi dokusuna uygun olarak restore edilecek olan Redif Kışlası toplamda 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarından oluşuyor.