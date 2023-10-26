Motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü hafta sonu İspanya Jerez Pisti’nde gerçekleşecek olan sezonun son yarışında boy gösterecek. Moto3 klasmanında yer alan Deniz Öncü ise Tayland Chang Pisti’nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Red Bull sporcusu Ali Türkkan da hafta sonu Bolu’da yapılacak olan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100. Yıl Rallisi’nde ter dökecek.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele veren genç sporcular Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya Jerez Pisti’nde gerçekleşecek olan sezonun son yarışında piste çıkacak. Sezon boyunca elde ettiği başarılarla sıklıkla adından gündeme gelen ve genel puan tablosunda ikinci sırada olan Razgatlıoğlu’nun yarışları 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü TSİ 15.00’te, Sofuoğlu ve Öncü’nün yarışları ise 13.30’da başlayacak.

Moto3 klasmanında yer alan genç sporcu Deniz Öncü ise bu hafta sonu Tayland’da Chang Pisti’nde sezonun 17. ayağında yarışacak. Moto3’te geçen hafta Avustralya’da zafer kazanan başarılı sporcunun podyum mücadelesi vereceği yarış 29 Ekim Pazar günü TSİ 08.00’de start alacak.

Bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeteneklerini gösteren Red Bull sporcusu Ali Türkkan da hafta sonu Bolu’da yapılacak olan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı 100. Yıl Rallisi’nde yarışacak. Bu özel etkinlikte yarışlar 27 Ekim Cuma günü 18.00’de başlayacak ve 29 Ekim Pazar günü sona erecek.