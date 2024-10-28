Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground şampiyonu belli oldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde dün gerçekleşen final karşılaşmasında Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC'i 3-2’lik skorla yenerek, Türkiye şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground kazananı belli oldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen ilk espor etkinliğinin kıran kırana geçen final mücadelesinde maçı 2-0’lık skordan çeviren Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC’i 3-2’lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonasının yapılacağı Berlin’e giden biletin sahibi oldu.

ADIM ADIM BERLİN’E

15.000’i aşkın kişi tarafından canlı izlenen final müsabakasının sonunda Berlin’deki dünya şampiyonluğunda Türkiye’yi temsil etmeye Red Bull takımı FUT Esports hak kazandı. Agon by AOC, Blacklyte ve Paycell partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finalini kazanan FUT Esports, 20 - 24 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edecek.

Turnuva boyunca AKM’de maçları canlı izleyen seyirciler, kıran kırana geçen müsabakalara tezahüratlarıyla eşlik etti. Red Bull Home Ground Türkiye Finali, rekabetçi tarafının yanı sıra, cosplay kostümleriyle etkinliği renklendiren taraftarların renkli görüntülerine ve keyifli anlara sahne oldu.