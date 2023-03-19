Dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri ve üreticileri, zihinlerinde canlanan doodle’ları kağıda dökmeye davet eden Red Bull Doodle Art’a başvuru için geri sayım başladı.

Üretici çizerlerin zihninden geçenleri doodle’lar ile kâğıda dökmelerine imkân tanıyan Red Bull Doodle Art’a başvuru için geri sayım başladı. 2012 yılındaki ilk edisyonundan beri üreticiliği sanat ve teknolojiyle buluşturan Red Bull Doodle Art, Türkiye’de dördüncü kez hayat buluyor. Katılımcıların klasik usül kâğıt-kalem veya dijital olarak çizdikleri üretici karalamalar ile katılabileceği yarışma; sanatı ve çizmeyi seven,18 yaşını doldurmuş yetenekli tüm gençleri bekliyor.

24 Mart’a kadar başvurular devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, başvuruları 24 Mart tarihine kadar devam edecek Red Bull Doodle Art yarışmasında 60’tan fazla ülkeden katılımcı, çizim konusundaki becerilerini sergileyecek. Alanında öne çıkan jürilerin yapacağı elemeler ile belirlenecek yarışmanın kazananı, Türkiye finalisti olarak 25-28 Mayıs tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilecek Red Bull Doodle Art 2023 Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme şansını yakalayacak.

Ülke finalistleri aynı zamanda dünya finali kapsamında yetenekli ve dünyaca tanınmış sanatçılarla buluşma ve atölyelerde deneyim paylaşma imkânı da bulacak. 60’tan fazla ülkeden finalistin eserleri ayrıca halkın katılımına açık bir sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Alanında öne çıkan isimlerin de aralarında bulunduğu jüri tüm eserleri üreticilik, artistik beceriler ve eğlenceli içerikler çerçevesinde değerlendirilecek. Red Bull Doodle Art 2023 dünya birincisi sanat ve inovasyonu harmanlayan, 3 gün boyunca sürecek etkinliğin sonunda açıklanacak. 24 Mart’a kadar devam edecek Red Bull Doodle Art başvuruları, eleme tarihleri ve detaylara redbulldoodleart.com adresinden ulaşılabilir.