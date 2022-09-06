Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, Antalya, İzmir, İstanbul ve 9 Eylül’de Ankara’daki elemeler sonrasında 10 Eylül günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, Antalya, İzmir, İstanbul ve 9 Eylül’de Ankara’daki elemeler sonrasında 10 Eylül günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başladı. Antalya, İzmir ve son olarak İstanbul’da gerçekleşen elemelerde finalistlerin büyük kısmı jürinin oylarıyla belirlendi.

Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada finale kalacak son üç yarışmacı 9 Eylül tarihinde Ankara’daki son elemeler ile belirlenecek.

Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro’da 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek yarışmada en iyi olan isimse Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.