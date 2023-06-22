Kastamonu’da reçeteyle eczanelerden satın aldığı sentetik ecza hapları sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 73 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 73 yaşındaki İ.A. isimli şahsın reçeteyle eczaneden satın aldığı sentetik ecza hapları sattığı belirlendi. 2 aylık takip neticesinde kendisi ve eşine verilen reçetelerle aldığı hapları sattığı belirlenen İ.A., gözaltına alındı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahıs, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.