Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Adana Demirspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı. Konya ekibi, bugün karayolu ile Adana’ya hareket edecek.

Recep Uçar: "Genel anlamda maç hazırlıklarımız iyi gidiyor"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hafta başından beri Adana Demirspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Toplantılarımız, analizlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Konya’daki son antrenmanımızı yapacağız. Öğle yemeğinden sonra da Adana’ya yola çıkacağız. Adana’da da bir idmanımız olacak. Hazırlıklarımız genel anlamada iyi. Sadece hazırlıklara katılamayan cezalı oyuncumuz Bazoer var. Onun dışında ciddi sakat olan bir oyuncumuz da yok. Ufak tefek sakatlıkları olanlarda da aramızda çalışmalara başladı. Genel anlamda maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Ümit ederiz ki Adana Demirspor maçı bizim için gidip iyi neticeyle sonuçlanabilecek bir maç olur" şeklinde konuştu.

"Sonuç ne olursa olsun biz kendi hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz"

Adana Demirspor’da yaşanan teknik direktörlük değişikliğine de değinen Uçar, "Bizim Başakşehir maçındaki gibi maça 2 gün kala teknik direktör değişikliği oldu. Adana Demirspor açısından bu durum motivasyon anlamında pozitif bir katkı sağlayacaktır. Hocanın nasıl bir oyun kurguladığına dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece geçmiş maçlarından nasıl oyunlar oynattığını biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz kendi hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz" diye konuştu.

Adil Demirbağ: "İnşallah 3 puanla döneceğiz"

Başarılı savunmacı Adil Demirbağ ise hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Adana Demirspor maçının hazırlığı devam ediyor, Recep hoca bizi iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bugün yolculuğumuz başlayacak. Oranın hava şartlarına tam adapte olup inşallah 3 puanla döneceğiz" dedi.

"Transfer dedikoduları için çok erken"

Trabzonspor’a transferi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Demirbağ, "Transfer haberlerini sosyal medyadan takip ediyorum, öyle bir bilgim yok. Önceliğim her arkadaşım gibi Konyaspor. Burada bireysel olarak ön plana çıkan isimler olmamalı bence. Konyaspor’un başarısı için çalışmalıyız. Konyaspor’un başarılı olduğu dönemde herkes ön plana çıkar. Benim için şu an Konyaspor ön planda. Onun için çalışıyorum ve önümüzde şu an Adana Demirspor maçı var, ona hazırlanıyoruz. Adana Demirspor maçını ve diğer maçları kazanıp Konyaspor’u en üst noktada sezonu bitirmek istiyoruz. Transfer dedikoduları için çok erken ve benim de bilgim yok açıkçası" cümlelerine yer verdi.