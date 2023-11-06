Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında “Son 11 maçtır yenemediğimiz Alanyaspor’a karşı galibiyetimiz çok değerli” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, geçen seneden beri üst üste ilk defa galibiyet alındığını belirterek, "Bizim adımıza bakıldığında ilklerin yaşandığı bir gece. Bu sene ligde benim geldiğim periyottan beri yedinci maçımız. Maçın dördünü takımlarının başına geçen yedi teknik direktörlere karşı oynuyoruz. Bugün de Fatih Hoca gelmişti Alanyaspor’da bizim adımıza gene bir ilklerden biriydi. İkincisi son 11 maçtır galip gelemediğimiz 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığımız Alanya takımına karşı aldığımız galibiyet o anlamda çok değerli, anlamlı bir ilk. O yüzden önemli. Üçüncüsü de geçen sene şubat ayından beri ilk defa üst üste üçüncü galibiyetimizi aldığımız bir periyot. Bundan dolayı bugün ortaya koydukları mücadele hırs, azim, taktiksel disiplin, oyun sadakatinden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Oyuna gelirsek, söylediğim gibi yeni teknik adamların takımlarına karşı oyna birçok anlamda zorlukları vardır. Çünkü nasıl bir oyunla karşılaşacağınızı önceden kestiremezsiniz. Nitekim kadrolar elinize gelmeden bunu bilemiyorduk. Hazırlığımız farklı yöndeydi ama bugün tamamen farklı bir düzende çıkan Alanyaspor vardı sezon başından beri. Oyunlarının aksine. Daha derinde bekleyen bir Birinci bölgede savunma yapan ama ciddi kontralar yapmayı hedefleyen genel prensipleri ana hedefleri bu olan bir Alanyaspor’a karşı oynadık. Oyuna bakarsak ilk yarı belki yüzde 65 topa sahip olduk. Oyunu yönlendiren, kontrol eden taraf gibi gözüksek de ciddi geçişler verdiğimiz ki doğru pozisyon alma oyuncularımızla konuşmuştuk, uyarmıştık ama maalesef alamadığımız bazı pozisyonlar oldu. İki, üç tane net geçiş pozisyonları verdik. Daha çok üreten belki o anlamda Alanyaspor’du. Belki ilk oyunun başında bulduğumuz frikikten gol, VAR’dan dönmese belki oyun farklı yere de gidebilirdi ama sonrasında devre arasından biraz daha önde kalmak hedefimizdi ve nitekim de ikinci yarıya baktığınızda daha önde oynayan bir Kayserispor takımı vardı. Genel olarak oyun çok kötü gitmiyordu. 60’a kadar oynadı. Daha sonrasında 60’ta oyuncu değişikliğinden sonra 4 dakika sonra Kemen ile bulduğumuz golle öne geçtik. Ondan sonraki bölüm aslında konuşulması gereken bölüm böyle durumlarda genelde takımlar biraz geri çekilir ama biz oyunun uzatma dakikaları haricinde gene önde kalmaya çalışan, gol arayan bir Kayserispor takımı vardı sahada. Ondan dolayı oyuncularım da bu sebepten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Recep Uçar, zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, “Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çünkü Alanyaspor bundan önce, maç öncesi de söylemiştim. Belki sadece Adana Demir ve Fenerbahçe maçları dışında bütün maçlarda oyunun puanı hak eden taraftı. Belki 10 puanın fazlasını hak eden bir ekipti. Bundan sonraki süreçte de çok başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir takıma karşı alınan galibiyet çok değerli, çok anlamlı. O yüzden herkese, emeği geçen herkese, ekibime oyuncularıma bugün sayıları daha fazla gelen, artarak devam eden, ciddi anlamda bize destek veren Kayseri taraftarlarının hepsine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Galibiyetini, sevincini hep beraber yaşasınlar Baktığımızda bizim Kayserispor olarak bundan sonra hep daha iyisini yapmak gibi bir hedefimiz var arkadaşlar. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Bizim beş gün sonrasında İstanbul’da Kasımpaşa maçımız var ki bir puan altımızda olan bir takım. Baktığımızda oyuncularıma en son milli takım arasında sonraki dört maçla alakalı hepsinden puan alma hedefi koymuştuk oyuncularımızla beraber. Baktığımızda şu anda üç maçta bunu gerçekleştirebildik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece belki bunun mutluluğunu yaşayacağız ama yarından sonra bizim için artık Kasımpaşa hazırlıkları başlayacak” ifadelerini kullandı.