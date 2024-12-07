Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın ortaya koydukları mücadele, taktiksel disiplinden ve kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Çok pozisyon bulup, değerlendiremedik. Maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçtı. Maalesef bugün itibarıyla 1 puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm ama bir tarafından da gururluyum. Geldiğimden beri oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. En çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda girdiğimiz 4-5 net pozisyonu farklı farklı oyuncularla değerlendiremedik. O değerlendirememe faturasında Hatay’da da, Göztepe’de de olduğu gibi burada da 90. dakikada maalesef çok ağır bir şekilde cezalandırıldık. Agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda da oyuncumuzun da yaptığı bireysel hata neticesinde verilen bir penaltı. Penaltıdır, değildir tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemezlikten gelen VAR hakemleri bizim gibi statlarda görüyorlar. Oyuncularımın ortaya koydukları gibi mücadele, taktiksel disiplinden dolayı kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.