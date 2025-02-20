Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynayacakları Sivasspor maçına iyi hazırlandıklarını, bu maçtan 3 puan alıp Konyaspor taraftarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Sivasspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam ederek, taktik çalışma ile tamamlandı.

"Önce iyi savunma, sonrasında iyi hücum yapıp kazanıp dönmek istiyoruz"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Sivas deplasmanı hazırlıklarımız 3 gündür devam ediyor. Genel olarak iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Oynayacağımız maçın öneminin farkındayız. Maalesef son 2 maçta taraftarlarımızı mutlu edemedik. Bu da bizleri daha çok üzüyor. Hafta sonu Sivas’ta oynayacağımız maçın birçok açıdan çok önemi var. Onlar da biz de mevcut sıralardan bir nebze olsun yukarı çıkabilmek adına kazanmak isteyeceğimiz bir maç. Soğuk bir havada oynanacak ama biz en iyi şekilde hazırlanıp umarım bu maçla beraber 3 puan alıp Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Sivas deplasmanı zor bir deplasman, iyi savunma yapmadan kazanılmayacak bir maç. Biz orada önce iyi savunma, sonrasında iyi hücum yapıp kazanıp dönmek istiyoruz, amacımız bu olacak" dedi.

Kramer: "Bu gemi gidiyorsa hep birlikte yürüteceğiz"

Yeşil-beyazlı takımın forvet oyuncusu Blaz Kramer ise, "Aslında hepimiz farkındayız sezonun çok önemli bir maçı bu. Taktik ve teknik anlamda aslında iyi bir hazırlık sürecinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Burada hepimiz önümüzdeki deplasman maçının ciddiyetinin boyutunun ne olduğunun farkındayız. Fakat burada elbette gözümüzü korkutan unsur tabii ki Sivas’taki soğuk hava şartları. Tabii baktığımız zaman burada kendi bireysel performansımla ilgili çok fazla övgüsel konuşamayacağım. Futbol bir takım oyunudur ve burada takım arkadaşlarım olmadan benim girdiğim pozisyona girmemiz mümkün olmazdı, ben onlara minnettarım. Burada hep birlikteyiz ve bu gemi gidiyorsa hep birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.