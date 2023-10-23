Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lezzetin anavatanı Kayseri’de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 3 gün sürecek Gastronomi Günleri düzenleneceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, köklü tarihi ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliği mutfağına da yansıyan Kayseri’de çok özel bir etkinliğe imza atacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Kayseri’nin vizyon projesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz, pastırma, sucuk ve mantı gibi dünyaca ünlü lezzetleri, zengin yemek kültürü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmişti. Kendisini gastronomi dalında da ispatlayan şehrimizde bu alanda çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

Kentin mutfağı, millet bahçesine taşınacak

Kentin mutfağının 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne taşınacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, yağlama, çemen, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahip zengin mutfağımızı tüm dünyaya tanıtıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde 3 gün boyunca etkinliklerimiz olacak. Kentin mutfağı adeta Millet Bahçemize taşınacak” diye konuştu.

Lezzetin anavatanında Gastronomi Günleri

Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konukların olacağını ifade etti.

Ev hanımları maharetlerini konuşturacak

Gastronomi Günleri’nde ‘Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması’ da düzenleneceğini duyuran Büyükkılıç, ev hanımlarının hünerlerini sergileyeceğini, yarışmada birinci olan kadına yarım altın, ikinci olana çeyrek altın ve üçüncü olana da mutfak robotu ile ödül verileceğini belirtti.

Ünlü şefler, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifi

Başkan Büyükkılıç, etkinliğe, gastronomi dernekleri, üniversite gastronomi kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifinin katılacağını söyledi.

Elif Korkmazel ve Esat Özata’nın sunumuyla Cüneyt Asan, Harun Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç, Hazer Amani, Murat Bozok, Süleyman Engin, Doğa Çitçi, Rafet İnce, Sefa Oktay Kılıç, Zeki Açıköz gibi ünlü şeflerin katılacağını ifade eden Büyükkılıç, ayrıca Ender Saraç ve Rabia Özaslan’ın sağlıklı beslenme söyleşileri gerçekleştireceğini duyurdu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesine girmişti

Gastronomi şehri olarak da dünya çapında adından söz ettiren lezzetin anavatanı Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın belediye bünyesinde oluşturduğu UNESCO Komisyonu komitesinin ‘Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı’ sloganı ile uzun ve özverili çalışmalar sonucu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edilmişti.