TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Yeşilyurt D.Ç Ofspor forması giyen 28 yaşındaki ön libero Recep Metin’i kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor forması giyen 28 yaşındaki ön libero Recep Metin ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Recep Metin, “İlk olarak şunu net bir şekilde belirteyim burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor’u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün kapısından içeri girdiğim andan itibaren, doğru bir tercih yaptığımı hissettim. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum” dedi.

Gökhan Akın: “Recep Metin, tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır”

Recep Metin’in ligi bilen tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, “Recep Metin, yıllardır bu ligde iyi performans göstermiş hem başarılı hem de tecrübeli oyunculardan biri. Kadromuza kattığımız için mutluyuz. Onun da bizimle birlikte olmak istemesi bizim için önemli. Tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır. Kendisine Turgutluspor formasıyla başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Recep Metin, geçen sezon Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü ve Yeşilyurt D.Ç Ofspor’da 15 maçta görev aldı.