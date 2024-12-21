Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna pazartesi günü İsmet Taşdemir oturacak. Camiaya daha başarılı ve huzurlu olacaklarının mesajını veren kulüp başkanı Recep Durul, "Hedefimizde sapma yok. Sezon sonu şampiyon olacağız. İsmet Hoca’ya güveniyoruz" dedi.

Trendyol 1.Lig’de Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Kocaelispor’da yeni teknik patron belirlendi. Oluşturulan kriz masasında herhangi bir takımla çalışmayan ya da görevini yakın zamanda bırakan teknik adamlar masaya yatırıldı ve Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıyacak, başarı grafiği yüksek isim üzerinde mutabakata varıldı. Bodrumspor’da görevini bırakan İsmet Taşdemir ile prensipte anlaşmaya varıldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul kamuoyunda çok konuşulan, tartışma konusu olan bilgi kirliliğine son vermek için İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularına yanıt verdi ve camiaya çağrıda bulundu.

"Prensipte anlaştık. Yarım sezon +1 yıl ya da 1,5 yıllık olacak"

İsmet Taşdemir ile yapacakları anlaşmayı ve Ertuğrul Sağlam görevdeyken İngiltere’de Taşdemir ile görüşüp görüşmediğine dair sorulara açıklık getiren kulüp başkanı Recep Durul, “İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına vardık. Kendisi şu anda yurt dışında. Pazartesi günü gelecek ve oturup detayları konuşacağız. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı da imzalayacağız. Yarım sezon artı 1 yıl ya da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. İkisinden birisi olacak. İngiltere’ye de İsmet Hoca ile görüşmek için gitmedim. Orada 2 çocuğum yaşıyor. Torunumun doğum günü için Londra’ya gittim. Oradan da Birmingham’a geçtim. 2-3 gün de orada kaldım. Toplam bir hafta. İsmet Hoca’nın orada olduğunun, gittiğinin bilgisi bende yok. Zaten daha sonra gitmiş. Kimse böyle bir şey düşünmesin. Benim gidişimin böyle bir şeyle alakası yok. Görüşmek için de yurt dışına gitmeye gerek yok. İstanbul’da da konuşurdum, evime de davet ederdim” dedi.

"Hocalığına güvendiğimiz uyumlu yapıda biri olduğu için"

Birçok isim varken neden İsmet Taşdemir’i seçtiklerini de ifade eden Recep Durul, “İsmet Taşdemir bu ligde tecrübeli. Geçen yıl Bodrumspor’u şampiyon yaptı. Ondan önce de Ankaragücü, Samsun ve Altay’ı şampiyon yapmış bir hoca. Neredeyse her dönem takımlara play-off oynatıyor. Hocalığına güvendiğimiz için ‘İsmet Hoca’ dedik. Başka hocalar da elbette vardı. Yapı olarak ekiple birlikte daha uyumlu çalışabilecek yapısı var. Hem de hocalık olarak yetkinliklerinde de bize göre artıları fazla. Bu yüzden İsmet Hoca” şeklinde konuştu.

“Sağlam’ın tazminat talebi yok. Sözleşme karşılıklı feshedildi”

Görevinden çarpıcı sosyal medya paylaşımıyla ayrılan ve takımı zirvenin ortağıyken bırakan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın kulüpten para alacağına dair iddialara Başkan Durul, “Ertuğrul Hoca kendisi istifa etti. Tazminat talebi de söz konusu değil. Zaten imzalandı, sözleşme karşılıklı feshedildi” açıklamasını yaptı.

“Daha başarılı, daha huzurlu olacağız. Taraftarımız müsterih olsun, Süper Lig’e çıkacağız”

Camiaya çağrıda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, “Kulüplerde bu tür değişiklikler olabiliyor. Hoca değişiklikleri, oyuncu değişiklikleri sürecin doğal akışında gerçekleşebiliyor. Bazı şeyler bizim için belki bir fırsat, belki bir şans olacaktır. Kan değişiminde, bu tür değişikliklerde motivasyonumuzu artıracak şeyler olacağına inanıyoruz. Gerçi Ertuğrul Hoca’nın gidişi ani oldu, bizim göndermemizle olmadı. Ama sonuçta bu olayların bizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Daha başarılı, daha huzurlu olacağız. İsmet Hoca iyi futbol oynatıyor. İnşallah bundan da keyif alacağız. Sürecin sonunda da hedeflerimizde sapma yok. Taraftarımız müsterih olsun, rahat olsun. Bu takım sezon sonu şampiyon olacak ve Süper Lig’e çıkacağız. Sonuç olarak o kupayı buraya getireceğiz. O sene, bu sene. Birlik ve beraberlik çağrımı yineliyorum. Taraftarımız merak etmesin. İnşallah şampiyon olacağız” sözlerini kaydetti.