Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursunda öğrenci veli buluşması ve toplantısı yapıldı.

Kursun işleyişi, müfredat, ders içerikleri ve öğretim yöntemleri hakkında bilgilendirilen velilere kursta nasıl daha aktif rol alabilecekleri, evde çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda öneriler sunuldu.

Öğrencilerin derslerdeki başarıları, katılım durumları ve genel gelişimleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. İletişim ve işbirliği anlamında veli ve öğretmenler arasında etkili bir iletişim sağlamak için yöntemler tartışıldı.

Velilerin görüş ve önerileri alınarak, eğitim süreçlerinin geliştirilmesi için yeni fikirler üzerinde duruldu. Toplantıda öğrencilerin motivasyonunu artırma ve eğitim sürecinin kalitesini yükselme adına istişarelerde bulunuldu.