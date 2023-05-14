Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, oyunu Erzurum’da kullandı.

Oyunu kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi’ne gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Akdağ, seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve Türk demokrasisi için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dilediklerini belirterek, “Allah bütün milletimize, devletimize ve vatanımıza hayırlı kılsın. Huzur içinde bir seçim geçiriyoruz. İnşallah huzur içinde de bir seçimi bitireceğiz. Ondan sonra seçimi kazananlar memlekete hizmet edecekler. Ben 20 yılı aşkın bir zamandır Erzurum’da milletvekiliyim, bir ömür bu yani. Bu seçimlerde aday değilim. Bu süre içinde bize destek olan Erzurumlulara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunlara ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İnşallah böyle güzel bir seçimi geçireceğiz hep birlikte. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Biz büyük bir milletiz. Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.