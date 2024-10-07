Saadet Partisi (SP) Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada cenaze törenine ilişkin de bilgi verildi. Paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Merhum Büyüğümüz M. Recai Kutan’ın cenazesi YARIN (8 Ekim) öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya’da doğmuştur.

Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan çokça etkilenmiştir.

1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.

Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane’deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8’in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.

Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi’nin Genel Başkanlığını ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı olarak uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmıştır.