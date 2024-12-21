realme, 14 Pro Serisi ile tasarımda yeni bir dönemi başlattı. Soğukta arka kapak rengi değişen arka kapağıyla dikkat çeken telefon, gece çekimlerinde yüksek kalitede fotoğraf veren teknolojisi ve dayanıklılığı da bir araya getiriyor.

Akıllı telefon dünyasında yenilikleriyle öne çıkan realme, 14 Pro Serisi ile tasarımda yeni özelliklerden birini tanıttı. Soğuğa duyarlı renk değiştiren telefon olarak dikkat çeken bu seri, İskandinav tasarım stüdyosu Valeur Designers ile geliştirildi. İnci dokusundan ilham alan tasarımı ve yenilikçi teknolojik detaylarıyla, 14 Pro Serisi estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Telefonun özellikleri şöyle açıklandı:

Soğuğa duyarlı renk değiştirme teknolojisi, 14 Pro Serisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri. Cihaz, 16 derecenin altındaki sıcaklıklarda arka kapağındaki inci beyazı rengini maviye dönüştürerek canlı bir görsel şölen sunuyor. Ortamın ısınmasıyla birlikte eski rengine dönüşüyor.

Her telefonun dokusu farklı

realme14 Pro Serisi’nin ‘İnci Tasarımı’ farklı detaylarla dolu. Deniz kabuğu dokusundan esinlenilmiş inci beyazı renk seçeneği, yumuşak mat yüzeyi ve inci parlaklığını kullanıcılarla buluşturuyor. Her bir cihazı farklı kılan füzyon elyafı sayesinde, her arka kapak bir sanat eseri niteliği taşıyor. Aynı zamanda yüzde 95 oranında çevre dostu malzemeler kullanıldığından doğayla da uyum içinde.

realme 14 Pro+, kavisli ekran teknolojisindeki yenilikleriyle öne çıkıyor. Yüzde 93,8’lik ekran-gövde oranı, akıcı kenar kaydırma deneyimi sunuyor.

Geceyi aydınlatan flaş teknolojisi

realme 14 Pro+, ’Ocean Oculus’ tasarımıyla dikkat çeken üçlü kamera ve üçlü flaş sistemiyle donatıldı. Cihaz, sektörde ilklerden biri olan ’MagicGlow’ Üçlü Flaş teknolojisiyle özellikle gece portrelerinde öne çıkıyor. Bu teknoloji, düşük ışık koşullarında cilt tonlarını otomatik olarak düzenleyerek portre çekimlerinde daha net ve doğal sonuçlar sunuyor. Bu yönüyle yeni model, genç kullanıcıların farklı fotoğraf ihtiyaçlarına yeni çözümlerle karşılık veriyor.

Su geçirmez dayanıklı tasarım

IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, toza ve suya karşı direnç gösteriyor. Bir saate kadar 1,5 metre suya daldırılabilen bu cihaz, TÜV Rheinland sertifikasına sahip.