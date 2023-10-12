İspanyol devi Real Madrid’de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan ancak ABD kampında diz sakatlığı geçirip ameliyat edilen, sonrasında ise sol arka adelesinden sakatlanan Arda Güler’den iyi haber geldi.

18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların bugünkü antrenmanın bir kısmında takımla beraber çalıştı.

Arda, antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.