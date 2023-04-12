UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final müsabakaları ikinci gününde Real Madrid evinde Chelsea’yi 2-0 ile geçerken, Milan konuk ettiği Napoli’yi 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final haftasında ikinci gününde Real Madrid - Chelsea, Milan - Napoli karşılaşmaları oynandı. Real Madrid - Chelsea müsabakasının 21. dakikasında Vinicius Junior’un şutunda dönen topu takip eden Karim Benzema topu filelere gönderdi ve ilk yarı Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibinde sonradan oyuna giren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Madrid, Londra’da oynanacak mücadele öncesi avantajı kaptı.

İtalyanların mücadelesinde kazanan Milan

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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer karşılaşmasında iki İtalyan ekibi Milan-Napoli karşı karşıya geldi. San Siro’da oynanan maçın 40. dakikasında ev sahibi ekip Ismael Bennacer’in bulduğu gol ile öne geçti ve ilk devre ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda başka gol olmazken Milan sahadan 1-0 galip ayrıldı.