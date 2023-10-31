İspanyol temsilcisi Real Madrid, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 2018 yılında kulübe katılan Brezilyalı futbolcunun şimdiden olağanüstü bir kariyere sahip olduğu ve Real Madrid’in önemli başarılarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Vinicius Junior, Real Madrid forması ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid kariyerinde 235 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 63 gol, 52 asistlik performansa imza attı.