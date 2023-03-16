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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu’da İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk etti. Tempolu başlayan ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. 78. dakikada Vinicius Junior’un pasında topla buluşan Karim Benzema fileleri havalandırdı ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 5-2 yendiği Liverpool’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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