Re-Pie ve Webrazzi, gelecek 5 yıl içerinde toplam büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaşacak Girişim Sermayesi Yatırım fonlarını kuruyor.

Re-Pie ve Webrazzi, gelecek 5 yıl içerinde toplam büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaşacak Girişim Sermayesi Yatırım fonlarını kuruyor.

Türkiye’nin en büyük alternatif fon yönetim şirketi Re-Pie ile Webrazzi, 500 milyon TL’lik girişim sermayesi fonları kurmak üzere anlaştı. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının ilki Web3 olacak. 2023 yılının başında yatırımlara başlayacak olan Webrazzi Web3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu farklı dikeylerde kurulacak diğer fonlar takip edecek.

Geleceğin teknolojisi Web3’e yatırım yapacak fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör yeni nesil web dünyasının geleceğini temsil eden Web3 sektörü olacak. Bu kapsamda fon ağırlıklı olarak blockchain tabanlı girişimler, blockchain altyapıları, Web3’e odaklı oyun stüdyoları, NFT tabanlı teknolojiler, Web3 ve NFT odaklı pazaryerleri, analitik servisleri, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka tabanlı araçlar, DeFi (merkeziyetsiz finans) ürünleri ve Web3 dünyasının getireceği yeni nesil teknoloji ve servislere yatırım yapılacak.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Türkiye’nin en büyük alternatif fon yönetim şirketi olarak Webrazzi ile girişimlere erken aşamada ulaşmak ve onları büyütmek misyonumuzun en önemli parçası. Bu fonlar serisi, Webrazzi kitlesine bilgi ve haberin ötesinde yatırım imkânı da sunmuş olacak. Daha önceki başarılı yatırımlarımız gibi Webrazzi Repie Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile daha erken aşamada girişimlere ulaşarak başarımızın katlanacağına inanıyorum” dedi.