Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re-Pie Portföy, Ace Games’e 8 milyon dolar yatırım gerçekleştirirken dijital tarım platformu Uzman Çiftiçi’ye ise 500 bin dolar yatırım gerçekleştirdi.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re-Pie Portföy, Ace Games’e 8 milyon dolar yatırım gerçekleştirirken dijital tarım platformu Uzman Çiftiçi’ye ise 500 bin dolar yatırım gerçekleştirdi.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yeni yatırımlar yaptı. Şirket, Seri A yatırım turunu 25 milyon dolar yatırımla Playtika’nın liderlik ettiği Ace Games’e, Ace Games GSYF üzerinden 8 milyon dolar yatırım yaptı. Şirketin, bir diğer yatırımı da dijital tarım platformu Uzman Çiftçi’ye oldu. Şirket, Startup 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden dijital tarım platformu Uzman Çiftçi’ye 500 bin dolar yatırım yaptı.

“Ace Games’in başarı hikayesinin bir parçası olacağız”

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin yeni yatırımları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Re-Pie olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Oyun sektörü de odaklandığımız sektörlerin başında geliyor. Bu alanda Fiona’s Farm oyunu ve metrikleri ile Ace Games’in yüksek gelişim potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ace Games GSYF üzerinden Ace Games’e 8 milyon dolar yatırım yaparak büyük bir başarı hikayesine katkı sağlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz.”

Ergin sözlerine şöyle devam etti: “Bir diğer yatırımımız olan Startup 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden 500 bin dolar yatırım yaptığımız dijital tarım platformu Uzman Çiftçi yatırımımız da bizi son derece heyecanlandırıyor. Gıda güvenliği ve enflasyonunun tüm dünyada sorun teşkil ettiği bu dönemde Uzman Çiftçi, geliştirdiği teknoloji ile on binlerce çiftçinin üretim planlamasından perakendecinin tedarik yönetimine kadar tüm süreci optimize ediyor. Uzman Çiftçi’yi hem toplumsal hem ekonomik fayda sağlayan, potansiyeli çok yüksek bir girişim olarak değerlendiriyor, kısa sürede yüksek performans göstereceğine inanıyoruz.”