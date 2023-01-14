Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının yıl dönümünde Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının yıl dönümünde Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde anıldı.

Toroslar Belediyesi ile KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde düzenlenen program, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı kerim tilaveti ile devam eden programda, 13 Ocak 2012 yılında vefat eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 15 Ocak 1984 yılında vefat eden KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük dualarla yad edildi. Öğrencilerin, Rauf Raif Denktaş ve Fazıl Küçük’ün anısına okuduğu şiirler ise katılımcıları duygulandırdı.

"Aynı şevk ve heyecanla bu ruhu yaşatacağız"

Programda konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs davasının kahramanlarıdır. Rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Anma törenini her yıl KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile birlikte Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, programa katkı sunan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye ve İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet’e teşekkür ederek, “Aynı şevk ve heyecanla bu ruhu yaşatmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir milletiz. Büyük millet olmanın şartlarından bir tanesi de sıkıntılı zamanlarda öne çıkacak, zorluklara göğüs gerecek kahramanlar çıkarabilmektir. Çok şükür ki kahramanlar çıkarabiliyoruz. Dün de çıkardık, bugün de çıkarıyoruz ve yarın da çıkarmaya devam edeceğiz. Kıbrıs davası ile ilgili yüz yıllardır verilen mücadele ve 20. yüzyılda batının Kıbrıs üzerinden üstümüze geldiği, bizi Akdeniz’de kapatmak, hareket alanımızı daraltmak istediği bu konuda Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşları bu devlete, millete hizmet etmişlerdir. Yine aynı sıkıntıyı yaşadığımızda biliyoruz ki yeni kahramanlar ve liderler çıkaracak güçteyiz. O liderler ve kahramanlar da gençlerimizin arasından çıkacak” diye konuştu.

"Toros dağlarından Kıbrıs’ı gördüğümüzde hep mutlu oluruz"

“2021 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Toroslarımızda, bu parkımızda ağırlamıştık” diyen Yılmaz, “Tatar kürsüye geldiğinde şunu söylemişti; “Ben her sabah Girne’deki evimde uyandığımda önce Toros dağlarına, Anadolu’ya, Mersin’e bakarım. Eğer o gün Toros dağlarını görebiliyorsam günüm güzel, mutlu ve güçlü geçer.” Biz de Toros dağlarında yüksek bir yere çıktığımız zaman gözümüz önce Kıbrıs’ı arar, Kıbrıs’ı görürsek mutlu oluruz. Denktaş’ın kendi adına kullandığı ismi Toros’tur. Yıllar sonra Toroslar’da, kendisi için yapılmış olan bu parkta kendisini anıyoruz. Merhum Rauf Raif Denktaş’ın, merhum Dr. Fazıl Küçük’ün ve silah arkadaşlarının ruhları şad mekanları cennet olsun. Biz de bu mücadeleyi anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyası sizleri unutmayacaktır"

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de anma töreninin düzenlenmesine katkı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet’e teşekkür ederek, “Ebediyete irtihalinin 11. yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Dentaş’ı ve 15 Ocak’ta da ebediyete irtihalinin 39. yıl dönümü münasebetiyle özgürlük mücadelesi liderimiz merhum Dr. Fazıl Küçük’ü anmak için buradayız. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatınız, Türkiye’ye dört elle sarılınız’ vasiyetinize bağlı kalacağız. Aziz Dr. Küçük ve aziz Rauf Raif Denktaş siz rahat uyuyunuz. Bizler anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle haklı davamızı savunmaya, gösterdiği yolda yürümeye, ilerlemeye ve devletimizi sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyası sizleri unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Anma törenine ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz"

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ise KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büyük bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, “Bütün dünyada Kıbrıs’ın haklı davasını anlatmak için konferanslar veren dava ve fikir adamı Rauf Raif Denktaş’ı ve Dr. Fazıl Küçük’ü andık. Toroslar Belediyemizin öncülüğünde bu programa ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu şuuru diri tutan Belediye Başkanımıza ve KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli’ye teşekkür ediyorum. Denktaş ve Fazıl Küçük’e ve tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Programa Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü, İlçe Müftüsü Bayram Danacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, muharip gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı merhum Dr. Fazıl Küçük ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in büstleri ile Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan emtialar yer alıyor.