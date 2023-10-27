Eskişehir’de bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri nedeniyle rahatsız olan esnaf yetkililerden çözüm istedi.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak’ta bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri çevre esnafının tepkisini topladı. Özellikle akşam saatlerine doğru bir sürü kuryenin park ettiği sokakta bulunan esnaf işletmelerinin önünün kapatılmasından rahatsız oldu. Konuyla ilgili uzun süredir rahatsızlıkları olduğunu ve artık bir çözüm üretilmesini beklediğini ifade eden esnaf, yetkililere çağrıda bulundu.