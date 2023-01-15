Bursa’nın İnegöl ilçesinde şüpheli şahıs veya şahısların rastgele ateş açması sonucu bir apartman dairesine mermiler isabet etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şüpheli şahıs veya şahısların rastgele ateş açması sonucu bir apartman dairesine mermiler isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ Sokak’ta meydana geldi. Şahıs veya şahıslar, etrafa tabancayla ateş açtı. Mermilerden biri dairenin mutfak camına, diğeri ise duvarına isabet etti. Sabah uyanan apartman sakinleri, zemin kattaki dairenin camının kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.