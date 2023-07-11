Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kentin köklü bölgelerinden Rasathane Camisi yanında yaptığı Rasathane Kitap Kafe hizmet vermeye başladı.

İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Rasathane Camisi yanındaki 416 metrekarelik parseli sosyal donatı alanı olarak projelendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve cami cemaatinin yaşamına dokunarak kaynaşmalarını sağlamak amacıyla alanda Rasathane Kitap Kafe Projesi’ni hayata geçirdi. 2 katlı 135 kişi kapasiteli olarak inşa edilen Rasathane Kitap Kafe, ahşap mimarisiyle vatandaşlar tarafından çok beğenildi. 7’den 70’e herkesin buluşma noktası olacak tesis, yapımının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı.

“Samsun’un yarınlarını inşa ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rasathane Kitap Kafe’nin, bulunduğu bölgeye renk katacak bir tesis olduğunu belirterek, “Samsun, tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle artık kabuğuna sığmıyor. Yatırım projelerimizle Karadeniz’in merkezi ve en büyük metropolü olan şehrimizin dört bir yanını modernize ediyoruz. Sağlam, dayanıklı ve estetik yapılarla Samsun’un yarınlarını inşa ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın daha güzel bir çevrede ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu amaçla Rasathane Kitap Kafe projemizi gerçekleştirdik. Burada herkes nezih ortamda kitap okuyabilecek, öğrencilerimiz ders çalışabilecek, çay ve kahvelerini yudumlayabilecek. Rasathane Kitap Kafemiz hizmete açıldı. Gençlerimiz ve vatandaşlarımız da çok sevdi. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gençlerden tam not aldı

Özellikle gençler, kitap okumak ve ders çalışmak için Rasathane Kitap Kafe’yi tercih edeceklerini belirterek verilen hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Üniversite öğrencisi olan Kemal Demir Atar, tesisin çok güzel olduğunu ve çok beğendiğini ifade ederek, “Mimari yapısı oldukça dikkat çekici. Bu bölgeyi iyi biliyorum. Burada böyle bir yere ihtiyaç vardı. Çok beğendik” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi olan Yaren Çaltı da Rasathane Kitap Kafe’yi çok beğendiğini söyleyerek, “Çok eğlenceli ve çok dinamik olduğunu düşündüğüm bir yer açılmış. Gençler olarak çok sevdik. Gerek ders çalışmak için gerekse keyifli vakit geçirmek için bulunmaz bir mekan" şeklinde konuştu.