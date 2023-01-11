Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alıp, randevusuna gitmeyenlere aynı branştan 15 gün randevu alamamayı içeren uygulamayla birlikte Bursa’da iki haftalık süreçte gerçekleşmeyen randevu sayısında yüzde 25’lık bir düşüş sağlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alıp, randevusuna gitmeyenlere aynı branştan 15 gün randevu alamamayı içeren uygulamayla birlikte Bursa’da iki haftalık süreçte gerçekleşmeyen randevu sayısında yüzde 25’lık bir düşüş sağlandı.

Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluğu gidermek amacıyla randevusunu iptal etmeyenler için başlatılan uygulama etkisini göstermeye başladı. Bursa’da, uygulama öncesini kapsayan 12-23 Aralık tarihlerinde gerçekleşmeyen randevu sayısı 52 bin 434 iken uygulamanın hayata geçmesi ile 26 Aralık- 6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmeyen randevu sayısı yaklaşık yüzde 25’lık bir düşüş ile 39 bin 588’lere kadar geriledi.

Uygulamanın Bursa’da kamu hastanelerinde randevu yükünü önemli ölçüde azalttığını ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ”Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorunu yok fakat alınan ama iptal edilmeyen zorlaştırıyor. Vatandaşlarımıza bu konuda daha duyarlı davranmaları konusunda bir kez daha rica ediyorum. Bizler hastanelerimizde ihtiyacı olan ve randevusu olmayan vatandaşlarımızı da elimizden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyoruz. Lütfen aldığınız randevuları gelemeyecekseniz iptal edin, diğer vatandaşlarımızın hakkına girmeyelim” şeklinde konuştu.