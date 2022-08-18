Seyhan Belediyesince “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” mobil uygulamasıyla kazanılabilir atıklar randevulu yöntemle toplanmaya başlandı. Uygulamayı kullanan vatandaşlar, Seyhan Belediyesi’ne teslim ettikleri dönüştürülebilir atık miktarına göre ödüller de kazanıyor.

Seyhan Belediyesince “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” mobil uygulamasıyla kazanılabilir atıklar randevulu yöntemle toplanmaya başlandı. Uygulamayı kullanan vatandaşlar, Seyhan Belediyesi’ne teslim ettikleri dönüştürülebilir atık miktarına göre ödüller de kazanıyor.

Seyhan ilçe genelindeki atıkların yönetimi için uyguladığı “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belgelendirilen Seyhan Belediyesi, doğayı ve çevreyi kirleten atık miktarını azaltıp, atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Dönüştürülebilir atıkları üretim sürecine tekrar kazandırıp, doğal kaynak ve kamu ekonomisi tasarrufu sağlamak amacıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, mühendislerce geliştirilen “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” mobil uygulamasının Pınar Mahallesindeki pilot uygulamasından başarılı sonuçlar elde edildi.

Atıklar randevuyla toplanıyor

Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri apartman ve sitelerin yöneticilerini uygulamayla ilgili bilgilendirdikten sonra, uygulamaya dahil olan binalara atıkların ayrı toplanmasını sağlayacak kumbaraları yerleştiriyor. Apartman ve site yöneticileri de cep telefonlarına yükledikleri “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” adlı mobil uygulamaya giriş yapıp, üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra, sorumlu oldukları binalarda yaşayan vatandaşların dönüştürülebilir atıklarını Seyhan Belediyesi’nin verdiği atık kumbaralarında biriktirmesini sağlıyor.

Kumbaralarda yeteri kadar atık biriktikten sonra, atıkların alınması için mobil uygulama üzerinden Seyhan Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü’nden randevu oluşturuluyor.

Toplanan atık miktarına göre ödül

Oluşturulan randevu doğrultusunda adresinden alınan atıklar, Yeşiloba Mahallesindeki 1.Sınıf Atık Merkezi’nde türlerine göre aktarılırken, atık miktarı ölçülerek sistemde kayıtlı yöneticilerin hesabına puan olarak kaydediliyor. Yöneticiler sorumlu oldukları apartman ve sitelerde kullanılmak üzere topladıkları puanlar karşılığında boya, bank, kompost gübre, market çeki gibi ödülleri alabiliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt, ödüllendirme yöntemiyle geri kazanılabilir atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması teşvik edilirken, imha edilmesi için para ödenen atık miktarı da azaltılarak belediyenin önemli ölçüde tasarruf etmesi sağlandığını söyledi.

Bozkurt, web tabanlı ve mobil platformlardan oluşan akıllı atık toplama ve kontrol sistemiyle atık döküm kayıtlarının da oluşturulduğunu ve istatistiksel değerlendirmelerle sürecin iyileştirmelerinin de yapılabildiğini aktardı. Dr. Bozkurt, “Seyhan Belediyesi olarak kaynakların kısıtlı olduğu günümüzde, hem geri kazanılabilir atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak, hem çevreyi ve doğayı korumak hem de atıkların imhası konusunda harcadığımız paradan tasarruf etmek” diye konuştu.