Denizli’de yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından randevulaşarak buluşan gençler arasında çıkan kavga cinayetle noktalandı. Parkta yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşan gençler, ortak buluşma noktası belirledi. Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı’nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca’yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen Karaca’nın bıçaklandığını gören diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Karaca, en yakın hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Enes Ali H. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.