2022 Yılının ilk 11 aylık döneminde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine MHRS üzerinden randevu alan 749 bin 22 kişiden 171 bini randevuya gelmedi.

2022 Yılının ilk 11 aylık döneminde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine MHRS üzerinden randevu alan 749 bin 22 kişiden 171 bini randevuya gelmedi.

2010 yılından bu yana, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182 çağrı merkezi üzerinden alınabilen muayene randevusuna 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde 749 bin 22 kişi randevu oluşturdu. Randevu oluşturan 749 bin 22 kişiden 171 bin vatandaşın randevusuna gelmediği belirlendi.

MHRS uygulamasının vatandaşların kolay şekilde sağlık randevularına ulaşması için kurgulanmış bir sistem olduğuna dikkat çeken Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, " Hastanemizde MHRS sistemi üzerinde 2022 yılının 11 aylık verilerine bakıldığında 749 bin 22 randevu alındı. 578 bin 22 hastamız randevusuna gelerek poliklinik hizmeti aldı. Ancak 171 bini randevu aldığı halde muayene olmaya gitmedi. Randevu aldığı halde muayeneye gitmeyenler, randevusunu da iptal etmediği için poliklinikte hizmet alması gereken diğer hastaların mağduriyetine sebep oluyor. MHRS uygulaması sağlık hizmetinin kalitesi ve verimini artırabildiği gibi, iş gücü ve zaman kaybının da önüne geçiyor. Vatandaşlarımız MHRS ile hem randevu alıp hem de ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal edebilir” diye konuştu.