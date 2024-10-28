Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park’ta oynanan derbi öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı. Cumhuriyet Bandosu marşlar çalarken, iki takımın futbolcuları da seremoniye ’Yaşasın Cumhuriyet’ pankartı ile çıktı.

Ayrıca tribünlerde de ’Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır’, ’Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet’ ve ’Cumhuriyet’in 100’ü Galatasaray’ pankartları yer aldı.

Son olarak da Cumhuriyet Bandosu, İstiklal Marşı’nı çaldı ve tribünler hep birlikte söyledi.