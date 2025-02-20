UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde RAMS Park’ın zemininde olumsuz bir durumun olmadığı gözlendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45’te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul’da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park’ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 3 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası, bireysel elemeler ile devam etti Avrupa Okçuluk Şampiyonası, bireysel elemeler ile devam etti

Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması bekleniyor.

Kaynak: İHA