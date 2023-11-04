RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla birlikte 9. kez 9. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00’da Fatih Terim Stadyumu’nda Ankaragücü ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puanla 17. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

9. randevu

Başakşehir, Ankaragücü ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 8’inde İstanbul ekibi galip gelirken, Başkent temsilcisinin ise galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir’in attığı 14 gole, Ankaragücü 6 golle karşılık verdi. Oynanan 8 randevunun hepsi tek farklı üstünlükle biterken, 6’sında maç skoru 2-1, 2’sinde ise maç 1-0’lık skorla sonuçlandı.

İç saha karnesi

Başakşehir, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 3 puanla bu alanda ligde 17. sırada bulunan Boz Baykuşlar, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Başakşehir’de 7 sakat, 1 ceza sınırında

Başakşehir’de Patryk Szysz, Efe Arda Koyuncu, Muhammed Şengezer, Edgar le, Ömer Ali Şahiner, Leo Dubois ve Berkay Özcan’ın sakatlıklarını bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Deniz Türüç sarı kart sınırında yer alan tek oyuncu konumunda bulunuyor. Deniz, Ankaragücü karşısında sarı kart görmesi durumunda ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Emre Belözoğlu, Başakşehir’e karşı ikinci maçına çıkacak

Sezona Başakşehir’de başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, İstanbul ekibinde ilk 3 haftada 3 mağlubiyet alarak 3 maç sonunda gol sevinci de yaşayamamıştı. Belözoğlu, kötü gidişat sonrası takımdan ayrılmış ve ligin 8. hafta maçında Ankaragücü’nde görev yapmaya başladı. Ankaragücü’nün başında çıktığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan teknik adam, 2 sene görev yaptığı RAMS Başakşehir’e karşı ikinci maçına çıkacak. 43 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü iken, Başakşehir’e karşı mücadele etmişti.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Rams Başakşehir - Ankaragücü karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.