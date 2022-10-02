Kastamonu’nun Küre ilçesinde rampada geri kaçan traktör şarampolde devrildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde rampada geri kaçan traktör şarampolde devrildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyünde Çukur Mahallesi’nden Merkez Mahallesi’ne gitmekte olan Mesut Bilgin idaresindeki 37 DP 612 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampada geri kaçtı. Devrilen traktör, şarampolde ağaçlara takıldı. Kazada sürücü Mesut Bilgin ile traktörde bulunan Necati Uzuner ve Erkan Turan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılardan Necati Uzuner, Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Küre’deki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mesut Bilgin ve Erkan Turan’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.